König Philippe und Königin Mathilde besuchten ukrainische Flüchtlinge in einem Brüsseler Aufnahmezentrum

In diesem Erstaufnahmezentrum in Molenbeek in Brüssel werden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine für die ersten beiden Nächte nach ihrer Ankunft in Belgien untergebracht. Von hier aus werden sie danach zu anderen Aufnahmestellen gebracht oder auch zu Privatleuten, die Platz für Flüchtlingsfamilien haben.

Das belgische Königspaar sprach mithilfe von Übersetzern mit einigen der Flüchtlinge. Die meisten von ihnen, in erster Linie junge Frauen mit Kindern und Senioren, haben bereits einiges erlebt im Krieg in der Heimat und während ihrer langen Flucht.

Sie erzählten König Philippe und Königin Mathilde, dass sie froh sind, in Belgien einmal durchatmen zu können und dass sie in Sicherheit sind. Viele aber machen sich Sorgen über ihre Angehörigen, die in der Ukraine zurückgeblieben sind und über ihre Ehemänner, Väter oder Brüder, die jetzt in der Ukraine gegen die russischen Angreifer kämpfen.