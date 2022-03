Rund die Hälfte aller Rettungskräfte und Ersthelfer Opfer von physischer Gewalt im Einsatz

Die Zahlen der VIAS-Umfrage sind erschreckend und sie zeigen ein deutliches Bild von der Verrohung der Gesellschaft in den letzten Jahren, die auch in Belgien immer spürbarer ist. Von allen Formen von Gewalt gegen Erst- und Nothelfer ist die verbale Aggressivität das am häufigsten vorkommende Phänomen. 74 % aller Befragten gab an, im Einsatz beschimpft worden zu sein. 15 % der Befragten gab an, dies eigentlich wöchentlich zu erleben.

Etwa jeder sechste Ersthelfer oder Nothelferin hatte mit sexuell herablassenden Bemerkungen und Sprüchen zu tun und 10 % der Befragten mussten körperliche sexuelle Übergriffe abwehren.

Rund die Hälfte aller von VIAS befragten Erst- und Hilfskräfte hatten in den vergangenen 12 Monaten einmal oder mehrmals Probleme mit körperlicher Gewalt im Einsatz zu tun. Das betraf z.B. Tritte oder Schläge, Wegschieben oder Behinderungen der Arbeit, das Werfen mit Gegenständen oder das Zerstören von Ausrüstung. In den meisten Fällen übten die Gewalt aus, denen die Rettungskräfte eigentlich helfen wollten oder sollten, z.B. Opfer von Verkehrsunfällen.