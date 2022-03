Ukrainische Flüchtlinge warten in Brüssel stundenlang auf ihre Registrierung

Belgiens Staatssekretär für Asyl und Einwanderung, der flämische Christdemokrat Sammy Mahdi (CD&V) ließ dazu wissen, dass sich Flüchtlinge aus der Ukraine, die bereits über eine Unterkunft verfügen, nicht sofort registrieren lassen müssen. Diese Menschen müssen in unserem Land das klassische Asylverfahren nicht durchlaufen, sondern genießen den sogenannten Schutzstatus. Dieser erlaubt ihnen, sich 90 Tage lang in Belgien bzw. in der gesamten Europäischen Union frei und ohne Visum zu bewegen.

Allerdings sollten sich Ukrainer, die diesen befristeten Schutzstatus so schnell wie möglich haben wollen (inkl. der dazu gehörenden sogenannten „A-Karte“), tatsächlich registrieren lassen. Das geht aber derzeit nur an einer einzigen Stelle und das ist das Jules Bordet-Krankenhaus in Brüssel, das gleichzeitig als Aufnahmezentrum fungiert.

Doch hier standen in den letzten Tagen und auch am Dienstag noch lange Wartereihen von zwischen 1.500 bis 2.000 Personen. Am Dienstag wurden nach Behördenangaben 806 ukrainische Flüchtlinge registriert. Das flämische Flüchtlingswerk kritisierte die Umstände dort: „Unsere Teams vor Ort stellten eine nur sehr eingeschränkte Begleitung fest und es wurde denen, die in der Warteschlange standen, auch kaum Information geboten. Die Leute standen stundenlang in der Reihe ohne Information oder Trinkwasser.“

Staatssekretär Mahdi sagte dazu, dass rund ein Drittel der Personen, die am Dienstag vor der Anlaufstelle in Brüssel gewartet hatten, dringend Aufnahme benötigten und für sie wurde nach der Registrierung direkt eine Unterbringung organisiert. Aufgrund der Zustände am Brüsseler Jules Bordet-Krankenhaus werde die Bundesregierung aber ein größeres Aufnahme- und Registrierungszentrum suchen, um die zahlreicher werdenden ukrainischen Flüchtlinge bedienen zu können.