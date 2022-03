Wie Flandern ukrainischen Flüchtlingskindern Unterricht bieten will

Wer soll die Unterrichte geben?

In erster Linie schaut das flämische Bildungsministerium dazu in Richtung des sogenannten OKAN-Unterrichts. Das ist in Flandern der Unterricht für anderssprachige Kinder und Jugendliche mit nicht-belgischer Nationalität und Muttersprache, also für Neuankömmlinge in unserem Land. Mit diesen Nachhilfeunterrichten können auch die ukrainischen Kinder und Jugendliche Niederländisch lernen (die Amtssprache in Flandern).

„Normalerweise handelt es sich dabei um Lehrkräfte, also um Leute mit pädagogischem Hintergrund. Doch angesichts des Lehrermangels werden wir dazu auch Kräfte mit anderen Profilen einsetzen müssen“, so Landesbildungsminister Weyts.

Konkret will er die ukrainische Botschaft in Belgien ansprechen, um mit dem Netzwerk der Ukrainer hierzulande - Personen, die Niederländisch sprechen, planen zu können, bzw. über diesen Weg an Personen zu kommen, die vielleicht auch in Ukrainisch Schulstunden geben können: „Diese Leute können wir zum Beispiel auch in den Klassen assistieren lassen.“