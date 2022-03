Bald sind tausende historische Dokumente aus belgischen Museen und Bibliotheken online abrufbar

Die an dieser Digitalisierung mit Google beteiligten Einrichtungen wählten aus ihren jeweiligen Sammlungen und historischen Archiven rund 80.000 Bücher und Dokumente aus, die im Laufe von 2022 auf diesem Wege für Jedermann abrufbar werden. Google will alle Veröffentlichungen in Europa, die mindestens 125 Jahre alt sind und die zum öffentlichen Bereich gehören, digitalisieren (lassen) und für die Allgemeinheit zugänglich gestalten.

Letztes Jahr kündigte Google Books noch an, auch einen Teil der Sammlung der Kulturerbe-Bibliothek Hendrik Conscience und des Druckereimuseums Plantin-Moretus in Antwerpen zu digitalisieren. Schon länger besteht ein ähnliches Abkommen mit der Genter Universität (UGent). Weltweit stimmten auch die berühmten Universitäten von Oxfort, Harvard und Stanford einem solchen Vorgang zu.