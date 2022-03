Belgien erwartet rund 200.000 Flüchtlinge aus der Ukraine

Der belgische Staatssekretär für Asyl und Migration, Sammy Mahdi (flämische Christdemokraten, CD&V), geht davon aus, dass die Zahl der ukrainischen Flüchtlinge in Belgien auf bis zu 200.000 ansteigen könnte. Um diese Zahl zu bewältigen, schlägt Mahdi die Einrichtung großer Aufnahmezentren in jeder belgischen Provinz vor. Um die Registrierung zu erleichtern, wird am Montag extra ein neues Registrierungszentrum auf dem Heizel-Messegelände eröffnet.