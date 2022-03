Corona in Belgien: kaum mehr weniger Infektionen, Einweisungen in Krankenhäuser steigen

Zwischen dem 28. Februar und dem 6. März wurden täglich im Schnitt 6.357 Neuinfektionen registriert, was einem Rückgang von 1 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Zeitraum (21. bis 27. Februar) entspricht.

Das belgische Gesundheitsamt Sciensano hatte darauf hingewiesen, dass sich der Rückgang der Infektionen infolge der Einführung des Code Orange auf dem Corona-Barometer verlangsamen würde. Es bleibt nun abzuwarten, wie sich die Karnevalsferien und die Umstellung auf den Code Gelb auswirken werden, aber Experten erwarten keine großen Auswirkungen. "Irgendwann werden wir sowieso ein Plateau erreichen", sagte der Sciensano-Virologe Steven Van Gucht.

Zwischen dem 27. Februar und dem 5. März wurden im Schnitt 32.400 Tests pro Tag durchgeführt. Das ist ein Rückgang von 15 Prozent. Die Positivitätsrate lag im gleichen Zeitraum bei 21,1 Prozent (+ 1,6 Prozent). Das bedeutet, dass etwas mehr als 21 von 100 Tests positiv waren, also mehr als ein Fünftel aller Tests.

Die Reproduktionszahl lag im gleichen Zeitraum bei 1,02, was einem Anstieg von 23 Prozent gegenüber der Vorwoche entspricht. Es ist das erste Mal, dass der Wert wieder über 1 liegt, was bedeutet, dass das Virus an Stärke gewinnt.

Der Omikron-Anteil an den Infektionen nimmt weiter ab. Dies liegt daran, dass die Untervariante von Omikron (BA.2) auf dem Vormarsch ist. Im Allgemeinen sind derzeit fast alle Infektionen auf die Omikron-Variante und ihre Untervariante zurückzuführen. Die Delta-Variante ist in Belgien fast vollständig verschwunden.

Auch in den Krankenhäusern sind die Zahlen weiter rückläufig. Gestern wurden in belgischen Krankenhäusern 2.010 Personen mit einer Corona-Infektion gezählt, 6 Prozent weniger als vor einer Woche. Auch hier verlangsamt sich das Tempo des Rückgangs.

192 Corona-Patienten befinden sich auf einer Intensivstation (-10 Prozent im Vergleich zur Vorwoche). Diese Zahl geht stetig zurück. Am 9. März fiel die Zahl der Intensivpatienten zum ersten Mal seit fast fünf Monaten unter 200.

Die Zahl der Krankenhauseinweisungen ist am zweiten Tag in Folge gestiegen. Zwischen dem 3. und 9. März wurden im Schnitt und pro Tag 142 Corona-Patienten in ein Krankenhaus eingeliefert. Das entspricht einem Anstieg von 4 Prozent.

Die Zahl der Todesfälle geht weiter zurück. Zwischen dem 28. Februar und dem 6. März starben pro Tag und im Schnitt 17 Personen an den Folgen von COVID-19, 28 Prozent weniger als in der Vorwoche. Insgesamt sind in Belgien fast 30.313 Todesfälle registriert worden.

9.222.203 Menschen in unserem Land haben ihre erste Impfung erhalten und 9.093.356 Menschen (79 Prozent der Gesamtbevölkerung) sind vollständig geimpft worden. 7 048 865 Personen (61 Prozent der Bevölkerung) haben außerdem eine Wiederholungsimpfung, eine so genannte Auffrischungsimpfung, erhalten. Insgesamt wurden bereits 24,94 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs verabreicht.