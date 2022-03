Dieselpreis steigt am Freitag erneut: 1 Liter kostet 20 Cent mehr und maximal 2,286 Euro

Die Treibstoffpreise sind schon seit einiger Zeit gestiegen. Seit dem Einmarsch von Russland in der Ukraine haben sich die Verteuerung weiter verschärft. Am Samstag hat der Dieselpreis zum ersten Mal in der Geschichte die 2-Euro-Liter-Marke (2,084 Euro) überschritten. Jetzt klettert der Preis weiter an, auf über 2,2 Euro pro Liter.

Auch Autogas wird teurer: plus 3,7 Cent auf einen Höchstpreis von 1,005 Euro pro Liter, ebenfalls ein Rekord.

Schließlich steigt auch der Heizölpreis weiter an. Heizöl (Gasöl Heizung 50S) kostet ab Freitag 7,74 Cent mehr bis zu einem Höchstpreis von 1,3908 Euro pro Liter bei Bestellungen von mehr als 2.000 Litern. Auch dies ist ein Rekord.