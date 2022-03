Missstände in Kinderkrippen: Flandern richtet Untersuchungsausschuss ein

Minister Beke musste sich in den letzten Wochen im flämischen Parlament mehrfach Kritik an der Politik der Kleinkindbetreuung gefallen lassen, nachdem am 18. Februar ein sechs Monate altes Baby in einer Kinderkrippe in Mariakerke (Foto) in der Region Gent gestorben war. Die Autopsie ergab, dass das Kind ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten hatte infolge eines Schütteltraumas. Der Vater der Kinderkrippenleiterin wurde wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit Todesfolge festgenommen. Die Leiterin selbst wurde angeklagt.