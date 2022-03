Schießübungen vermutlich Auslöser für Großbrand auf Schießstand der Polizei in Antwerpen

Der Brand war am Donnerstagnachmittag gegen 13:30 Uhr im Schießstand der Polizei in einem Lagergebäude am Boomsesteenweg in Wilrijk (Provinz Antwerpen) ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt waren Schießübungen im Gange. Die örtliche Polizei untersucht, ob es einen Zusammenhang gibt. "Es ist noch zu früh, um Aussagen über den Zusammenhang zwischen dem Feuer und der Schießerei zu machen. Das kann man nicht ausschließen, aber wir müssen erst die Ermittlungen durchführen", sagte Wouter Bruyns von der Antwerpener Polizei.