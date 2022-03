Jetzt reinhören: “Miss you” ist der belgische Beitrag zum Eurovision Song Contest

Der zweisprachige Jérémie Makiese hat kongolesische Wurzeln, wurde in Antwerpen geboren, zog aber im Alter von 6 Jahren nach Brüssel. Er singt seit seiner Kindheit mit seinen Brüdern in der Kirche und bei Familienfesten. Seine Leidenschaft und sein Talent für das Singen entdeckte er jedoch erst bei einem Gesangswettbewerb, der von einer Schule in der Brüsseler Gemeinde Berchem-Sainte-Agathe organisiert wurde.

Neben der Musik ist Fußball Makieses große Leidenschaft. Im vergangenen Herbst unterschrieb er einen Vertrag als Torhüter bei der U23-Mannschaft von Excelsior Virton in der früheren zweiten Liga. Sich für eine seiner beiden Leidenschaften zu entscheiden, ist für den jungen Sänger nicht einfach. "Ich kann nicht Fußball spielen, wenn ich nicht singe, und ich kann nicht singen, wenn ich nicht Fußball spiele", sagt er. "Ich möchte in beidem ein Champion sein."

Am Donnerstag, am 12. Mai in Turin, wird Belgien im zweiten Halbfinale des Eurovision Song Contest die Bühne betreten. Wenn Jérémie Makiese es schafft, sich unter die besten 10 zu qualifizieren, darf er zwei Tage später zum Finale antreten.