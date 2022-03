Nachfrage nach kugelsicheren Westen explodiert bei Sioen Ballistics seit Invasion der Ukraine

Unter "normalen" Umständen gibt es ein ganzes Verfahren, bevor ein Unternehmen Schutzmaterial liefern darf. Kristof Daels: "Wenn man sich an die normale Frist hält, dauert es ein paar Wochen. So viel Zeit haben wir jetzt nicht. Deshalb haben wir uns an die belgische Regierung gewendet, um besondere Verfahren anzuwenden, damit wir das Material schneller liefern können.”

Sioen Industries hat auch eine Fabrik in Rumänien, nahe der moldawischen Grenze. "Wir haben dort eine gewisse Unruhe bemerkt. Wir stellen Material her, das bald im Krieg eingesetzt werden soll. Das haben wir nicht erwartet. Was die Preise betrifft, so wenden wir die normalen Handelspreise an. Wir wollen sicherlich nicht mehr Profit daraus schlagen, ganz im Gegenteil".