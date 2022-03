Premier De Croo plädiert für Einfrieren der europäischen Gaspreise: Jetzt finanzieren wir Russland

"Die Bevölkerung stößt an ihre Grenzen, aber auch die Regierungen an die Grenzen dessen, was sie tun können", betonte De Croo. "Bei so hohen Preisen würde das bedeuten, dass es eine Knappheit gibt, aber das ist nicht der Fall. Und es ist auch keine Knappheit zu erwarten. Es wurden Maßnahmen ergriffen, um sicherzustellen, dass genügend Gas und Erdöl vorhanden sind, falls Russland den Gashahn zudreht. Es ist also reine Hysterie und Spekulation geworden. Und dann kann man nicht weiter Geld auf den Tisch legen, vor allem nicht, wenn es direkt nach Russland geht."