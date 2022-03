"Typisch belgisch", ein neues Buch beschreibt Belgien auf eine facettenreiche Weise

In einigen seiner „A bis Z“-Themen geht Busse aber auch auf die Kriege in Belgien zurück (z.B. die Schlacht von Waterloo, Erster und Zweiter Weltkrieg) und auf das, was diese hierzulande politisch und gesellschaftlich bis heute hinterlassen haben. Auch die unrühmliche Kolonialzeit kommt zur Sprache, ebenso wie Justizprobleme (der Fall Dutroux) und der ewige Sprachenstreit. Ein tolles Beispiel für die mitunter skurrilen Entwicklungen in Belgien ist auch die Geschichte von Neutral-Moresnet, einem seltsamen eigenen Mikrostaat im heutigen Dreiländereck zwischen Belgien, Deutschland und den Niederlanden…

