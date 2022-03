Umstrittene Kinderkrippe in Schoten trotz Suspendierung wiedereröffnet

Nach einer Beschwerde über De Vlindertjes in Elshout im Februar hatte Kind en Gezin beschlossen, die Kinderkrippe ab dem 1. März vorübergehend zu schließen. Die Entscheidung sorgte für Aufsehen, nachdem sich herausstellte, dass die Leiterin der Kindertagesstätte bereits vor einigen Jahren wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden war. Infolge der Entscheidung musste die Kinderkrippe zwei Monate lang geschlossen bleiben. Am Dienstag wurde sie aber erneut geöffnet.

"Für uns ist es besonders schmerzlich zu erfahren, dass die Krippe wieder geöffnet wurde", sagt Nele Wouters von Kind en Gezin. "Wir bedauern es zutiefst. Wir haben uns mit der Gemeinde Schoten in Verbindung gesetzt, um eine Schließung der Kindertagesstätte zu erwirken. Die Kindertagesstätte hat gegen die Schließung Einspruch erhoben und behauptet, dass sie ihren Betrieb in der Zwischenzeit wieder aufnehmen dürfe, was laut Kind en Gezin jedoch nicht stimmt.