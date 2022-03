Benefizfestival "United For Ukraine" im Atomium brachte 100.000 Euro ein

Das Benefizfestival United For Ukraine, das am Donnerstagabend am Atomium in Brüssel stattfand, brachte 100.000 Euro ein. Das sagen die Organisatoren. Das Dance-Festival im Freien war eine Initiative der Brüsseler Nachtclubs und verschiedener Brüsseler Festivalorganisatoren. Der gesamte Erlös geht über die Organisation Underground4Ukraine an die Kriegsopfer in der Ukraine.