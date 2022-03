Flandern will 15 Notdörfer zur Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge errichten

Innenminister Bart Somers (flämische Liberale, Open VLD) will in Flandern 15 Notdörfer zur Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge errichten. Jedes Dorf könnte einige hundert Flüchtlinge aufnehmen, zum Beispiel in mobilen Wohncontainern. Der Staatssekretär für Asyl und Migration Mahdi (CD&V) hatte bereits Anfang der Woche erklärt, dass solche Notdörfer für die Aufnahme nötig wären.