Heizölbestellung am Samstag plötzlich über 500 Euro billiger

Der neue Höchstpreis für Heizöl (50S) wird bei einer Bestellung von mindestens 2.000 Litern 1,1046 Euro pro Liter betragen, so das belgische Wirtschaftsministerium. Jetzt liegt er immer noch bei 1,39 Euro pro Liter, ein Rekord. Der Höchstpreis für Bestellungen von weniger als 2.000 Litern ist auf 1,1352 Euro pro Liter gesunken. Auch das ist ein Rückgang von mehr als 28 Cent.

Am Donnerstag ist der Ölpreis ebenso stark gefallen. Heizöl folgt im Gegensatz zu Kraftstoffen immer unmittelbar der Entwicklung des Ölpreises. Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine hat sich Heizöl in Windeseile verteuert. Dies ist nicht auf eine tatsächliche Knappheit zurückzuführen, sondern auf die Unruhe und Spekulationen auf den internationalen Märkten über die geopolitische Lage und die möglichen Auswirkungen auf die Versorgung. Die Höchstpreise für Heizöl liegen seit Anfang März bei über 1 Euro pro Liter.