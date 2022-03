Nach Luxusautos, Booten und Wasserwerfer: Belgisches Finanzamt versteigert jetzt vier Pferde

Ein nicht ganz alltägliches Angebot im Webshop des belgischen Finanzamtes sind Fanta des Pins, Big Ben d'Anvie, Gatsby du Phenix und Victor de la Podkova. Die vier Pferde, drei kastrierte Hengste und eine Stute, werden per E-Mail versteigert. Alle Einzelheiten zu den Tieren, die 15, 9, 7 und 5 Jahre alt sind, kann man auf der Finshop-Website finden. Wer sich für eines der Tiere interessiert, kann nächste Woche an einem Besichtigungstag in einem Reitsportzentrum in Theux in der Provinz Lüttich teilnehmen.