Prävention: jetzt Alkohol- und Drogenkontrollen an Bord von belgischen Fischerbooten

Der Minister gibt an, in Absprache mit dem Fischereisektor an einer neuen Regelung zu arbeiten: "Die Ordnungsstrafen werden an die im Straßenverkehr verhängten Bußgelder angeglichen. Es können auch Bluttests durchgeführt werden und die Seefahrerlizenz kann für einen bestimmten Zeitraum entzogen werden", so der stellvertretende Premierminister weiter. Die Rechtsvorschriften sollen bis zum Sommer fertiggestellt sein.