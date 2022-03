Premier De Croo: "Die meisten Mitgliedstaaten unterstützen eine Intervention bei den Gaspreisen.”

"Als ich gestern sagte, dass die Europäische Kommission die Gaspreise einfrieren und eine Obergrenze festlegen müsse, gab es viele Fragen. Aber während der Diskussion im Rat habe ich gesehen, dass die meisten Länder im Grunde einverstanden waren", sagte der belgische Regierungschef.

Die Vorsitzende der Europäischen Kommission, Ursula Von der Leyen, soll in den nächsten zwei Wochen Vorschläge für Eingriffe in den Energiemarkt vorbereiten. "Wir können so etwas kurzfristig vorbereiten. Wir müssen dafür sorgen, dass wir keine Ausgaben mehr tätigen, die direkt in Russlands Tasche fließen", erklärte Alexander De Croo und wiederholte damit sein Plädoyer, das er am Donnerstag vor dem belgischen Parlament gehalten hatte.