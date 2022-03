Sozialhilfezentren in Flandern läuten Alarm: Aufnahme von Flüchtlingen nicht allein zu bewältigen

In der Zwischenzeit denkt die flämische Regierung darüber nach, wie die Städte und Gemeinden entlastet werden können. Außenminister Bart Somers (Open VLD) will in Flandern 15 Notdörfer zur Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge errichten.

Pro Dorf könnten einige hundert Flüchtlinge untergebracht werden, zum Beispiel in mobilen Wohncontainern. Der Staatssekretär für Asyl und Migration Mahdi (CD&V) hatte Anfang der Woche ebenfalls erklärt, dass diese Notdörfer für die Aufnahme nötig wären.

“Wir müssen realistisch sein, wir erwarten 200.000 Flüchtlinge in Belgien, von denen 60 % in Flandern sein werden”, erklärt Nathalie Debast vom Verband der flämischen Städte und Gemeinden. Ihr Verband fordert auch eine solche kollektive Aufnahmeregelung. "Die lokalen Behörden können die Aufnahme der ukrainischen Flüchtlinge nicht allein bewältigen", so Nathalie Debast: "Wir sehen bereits viel Solidarität, aber wir müssen auch realistisch sein: Wir erwarten 200.000 Flüchtlinge in Belgien, von denen 60 Prozent in Flandern sein werden. Einzeln kann mandas nicht bewältigen, deshalb plädieren wir für eine kollektive Aufnahme.”