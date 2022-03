Verletzter Gänsegeier in Vogelstation in Oostende eingeliefert: eventuell nach Schüssen

Am Mittwochabend ist ein verletzter Gänsegeier in die Vogelauffangstation in Oostende eingeliefert worden. Es handelt sich um einen großen Raubvogel mit einem Gewicht von 9,5 Kilo und einer durchschnittlichen Flügelspannweite von mehr als 2 Metern. Das Tier wurde wahrscheinlich angeschossen, aber es geht ihm inzwischen gut.