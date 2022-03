Erdbeerensaison mit einer Woche später gestartet

Die diesjährige Erdbeerensaison in Flandern ist letzte Woche mit einer Woche Verspätung gestartet. Seit Mittwoch sind die ersten Erdbeeren aus den lokalen Anbaugebieten in Flandern erhältlich. Innzwischen werden die meisten hier gezüchteten Erdbeeren für den Großhandel bei BelOrta verpackt.

Das ist die größte kooperative Gemüse- und Obstversteigerung in Belgien und das Unternehmen ist in Europa Marktführer. Fast 40 % aller landwirtschaftlichen Produkte, die über Versteigerungen gehandelt werden, laufen über einen der neiden BelOrta-Standorte in Kampenhout oder Sint-Katelijne-Waver in Flämisch-Brabant.

Seit einem Jahr werden die Erdbeeren dort in wiederverwertbaren Kartons ausgeliefert, was eine Verringerung des CO2-Ausstoßes um 450 Tonnen entspricht. Traditionsgetreu werden die ersten Einnahmen einen guten Zweck gespendet und das ging diesmal an die 12-12-Hilfsaktion für die Ukraine. Der Importeur Special Fruit aus Meer, einem Stadtteil von Hoogstraten selber. Das Unternehmen kaufte eine Kiste für 125 € pro Dose und BelOrta verdoppelte den Betrag. So flossen 2.000 € an die Ukraine-Hilfe von 12-12.