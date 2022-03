Gegen den Krieg in der Ukraine: 100 junge Geigerinnen und Geiger ziehen musizierend durch Antwerpen

Die jungen Leute, viele von ihnen in gelb und blau, die Nationalfarben der Ukraine, gekleidet, spielten u.a. in der Halle des Antwerpener Zentralbahnhofs und an vielen Zwischenstationen auf dem Weg zum Opernhaus.

Spannend ist, dass all diese Kinder und Jugendlichen mit der sogenannten „Suzuki“-Methode, einer japanischen Methode lernen, Geige zu spielen. Am Samstag funktionierte das so: Irgendjemand stimmt eine Melodie an und alle anderen folgen… Das jüngste Kind, das am Samstag dabei war, ist gerademal 4 Jahre alt.