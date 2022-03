Noch immer viele wartende Ukrainer für die Registrierung ihres Schutzstatus in Brüssel

Auch am Samstagvormittag warteten wieder mehrere Hundert Flüchtlinge aus der Ukraine, die ihr Land nach der Invasion durch russische Truppen verlassen haben. Nicht wenige von ihnen haben sogar die Nacht vor dem früheren Brüsseler Jules Bordet-Krankenhaus verbracht, in dem die bis auf weiteres einzige Registrierungsstelle Belgiens untergebracht ist.

Inzwischen haben sich dort auch Hilfsorganisationen und ehrenamtliche Helfer eingetroffen, die die Wartenden mit Decken, mit warmen Essen und Getränken versorgen. Wem es zu kalt wird, der kann sich in einem Bus aufwärmen, der in der Nähe steht.

Familien mit kleinen Kindern und ältere Personen bekommen Vorrang. Einige der Flüchtlinge gaben an, seit Freitagabend hier gewartet zu haben, um sicher zu sein, sich auch rasch registrieren zu können, um sich danach zu ihrer inzwischen geregelten Unterkunft begeben zu können (Video unten mit englischen O-Tönen).

Mitunter sind die Wartereihen so lang, dass Flüchtlinge auf den nächsten Tag vertröstet werden müssen. Belgiens Asylstaatsekretär Samy Mahdi (CD&V) will das Problem mit einer größeren Anlaufstelle am Heizel-Messegelände Brüssel Expo und mit mehr Personal lösen. Vielleicht kann der Umzug vom Jules Bordet-Krankenhaus zum Heizel schon am kommenden Montag durchgezogen werden. Dann stünden den Flüchtenden in der Messehalle "Palais 8" 40 statt bisher 10 Schalter zur Registrierung zur Verfügung.

Bisher haben sich 4.762 ukrainische Flüchtlinge in Belgien offiziell registrieren lassen. Alleine am Freitag (11. März) waren es fast 890 Flüchtende, die ihren Schutzstatus erlangen konnten.