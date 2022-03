Premier De Croo dämpft die Erwartungen zu möglichen Eingriffen in Sachen hohe Energiepreise

Die Energie- und Kraftstoffpreise schnellen nicht zuletzt seit der Invasion Russlands in der Ukraine auch in Belgien weiter in die Höhe. Von vielen Seiten her kommt denn auch der Ruf, dass die Regierung eingreifen soll. Doch wie das aussehen könnte, bleibt abzuwarten. Premierminister Alexander De Croo (Open VLD - Foto) dämpfte am Samstagmorgen gegenüber VRT NWS die Erwartungen, auch wenn es in den kommenden Tagen zu Maßnahmen kommen werde. De Croo ging auch Ursache und Wirkung auf den Grund.