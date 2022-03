Umstrittene Kinderkrippe in Schoten: Betreiber geht gegen die Aberkennung der Zulassung vor

Die Kinderkrippe „De Vlindertjes van Elshout“ in Schoten (Foto - Prov. Antwerpen) hatte ihren Betrieb wiedereröffnet, obwohl der flämische Familienbund „Kind & Familie“ die Zulassung eingezogen und die Tagesstätte suspendiert hatte. Die Betreiberin der Tagesstätte war in der Vergangenheit wegen Kindesmissbrauchs verurteilt worden. Nach einer neuen Anzeige wurde die Kinderkrippe vorsorglich geschlossen.

Der Anwalt der Betroffenen hat die Beschwerde gegen die Schließung der Kinderkrippe aufhebend verfasst. Das bedeutet formaljuristisch, dass diese erneut ihren Betrieb aufnehmen kann, bis der Sachverhalt geklärt ist. Doch damit ist der Familienbund nicht einverstanden.

Die Angelegenheit kam nach einer Klage im Februar ins Rollen. Der Betreiber der Krippe durfte nach einem Urteil wegen Kindesmissbrauchs laut „Kind & Familie“ keinen Kontakt mehr mit Kindern haben, doch schon durch diese Kinderkrippe war dieses Kontaktverbot verletzt worden. Daraufhin beschloss der Familienbund, die Krippe für die Dauer von 2 Monaten zu schließen.

Doch dagegen legte der Anwalt des Betreibers aufhebende Beschwerde ein, woraufhin die Krippe erneut geöffnet wurde. Und genau dieser Vorgang geht mit der neuerlichen Beschwerde in die nächste Runde. „Kind & Familie“ gibt vorerst keinen Kommentar dazu ab.

Der Familienbund selber ist in diesem Thema selbst nicht frei von Kritik, denn in der jüngeren Vergangenheit hat diese flämische Landeseinrichtung auf Beschwerden von Eltern über kritische Zustände in Kindertagesstätten kaum oder gar nicht reagiert.