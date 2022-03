Belgiens Innenministerium erstellt einen Leitfaden für die private Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen

Aktuell können die Städte und Gemeinden in Belgien in solchen Fällen lediglich ein polizeiliches Führungszeugnis verlangen. Und systematische Kontrollen, von Familien oder Einzelpersonen, die ukrainische Flüchtlinge aufnehmen möchten, scheitern vorerst noch an den gesetzlichen Regelungen zum Schutz der Privatsphäre in unserem Land.

Das Innenministerium in Brüssel befasst sich deshalb mit dem Erstellen eines Leitfadens für die Polizei, dass allen Dienststellen in Form eines Rundschreibens zukommen wird.

In verschiedenen Städten und Gemeinden will man darauf aber nicht warten. Gent zum Beispiel lässt Mitarbeiter der Stadtverwaltung derzeit rund 1.000 mögliche private Unterkünfte für Flüchtlinge screenen. Die Kontrollen betreffen die Qualität der Wohnung oder der Räume und die Personen, die ukrainische Flüchtlinge aufnehmen möchten, müssen ein einwandfreies Führungszeugnis vorweisen können. Gent setzt keine Polizisten für diese Kontrolle ein.

In der Provinz Limburg hingegen sollte ursprünglich die Polizei Wohnungen und deren Anbieter prüfen lassen, doch angesichts der gesetzlichen Regelungen diesbezüglich wartet der Provinzgouverneur jetzt auf das Rundschreiben aus dem Innenministerium.