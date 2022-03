"Dealer" von Jeroen Perceval hat bei den "Ensors", den flämischen Film- und Fernsehpreisen, abgeräumt

Die „Ensors“ hatten sich erneuert und auf Ebene der Geschlechterfrage die vier Preise für die schauspielerischen Leistungen „genderneutral“ gestaltet, also hier wurde kein Unterschied zwischen Frauen und Männern oder Andersgeschlechtlichen gemacht.

Doch alle „Ensors“ für die schauspielerische Leistung gingen an einen einzigen Mann, nämlich an den Schauspieler Nabil Mallat für dessen Rolle als der Boxer Ismaïl Abdoul in dem Streifen „Cool Abdoul“.

Der Film „Dealer“ von Jeroen Perceval räumte hingegen ab. Er bekam den „Ensor“ u.a. für den besten Film, für die beste Regie und für das beste Drehbuch. Der Film erzählt die Geschichte eines 14 Jahre alten Jungen, der in Antwerpen mit Drogen dealt.

Die TV-Reihe „Ground“, die die Geschichte eines Geschwisterpaars mit marokkanischen Wurzeln, wurde mit dem „Ensor“ für die beste Fernsehserie ausgezeichnet. Bruder und Schwester übernehmen gemeinsam das Beerdigungsunternehmen ihres Vaters…

