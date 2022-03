Die frankophone Zentrumspartei CDH hat einen neuen Namen: "Les Engagé(e)s"

Maxime Prévot (Foto oben), der Vorsitzende der CDH, hatte diese umfassende Namens- und Grafikänderung am Samstag im Rahmen des Parteikongresses in Brüssel bekanntgegeben. Prévot begründete diesen doch enormen Imagewechsel mit der Tatsache, dass sich die Partei erneuern wolle und dass sie ihren Fokus auf einer deutlich sozialeren Ebene verlegt habe. „Les Engagé(e)s“ sei zudem ab jetzt eine partizipative Bürgerbewegung.

Jetzt haben die Delegierten der CDH bzw. von „Les Engagé(e)s“ die Möglichkeit, sich zu diesem Unterfangen bis zum nächsten Parteikongress am 14. Mai zu äußern. Bis dahin solle über die Namensänderung, über das neue optische Image und über das neue Parteiprogramm diskutiert werden, so Parteichef Prévot. In Brüssel trugen alle Anwesenden die Übung mit.

Das neue Logo trägt jetzt die Farbe türkis und damit verlassen die Zentrums-Humanisten eindeutig auch optisch ihre Vergangenheit als konservative und christlich-soziale Partei. Die CDH hatte sich erst 2002 unter der damaligen Vorsitzenden Joëlle Milquet von der christsozialen Schiene verabschiedet. Damals wurde aus der Parti Social Chrétien (PSC) die CDH und zwar ohne das Adjektiv „christlich“, denn das „C“ wurde durch die frankophone Abkürzung für Zentrum ersetzt.

Die CDH musste sich wieder ein neues Image verpassen, denn in den letzten 20 Jahren verlor sie als christlich-soziale und als Zentrums-Partei immer mehr an Rückhalt in der Wählerschaft und damit an Wählerstimmen. Als „Les Engagé(e)s“ hofft man auch mit ein bisschen Gendern im Logo, einen neuen Elan an den Tag legen und sich der Aktualität image- und politikmäßig besser anpassen zu können.