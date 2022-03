Flanderns Bäckerverband: Der Brotpreis wird in diesem Jahr um bis zu 13 % ansteigen

2004 wurde in Belgien der Festpreis für Brot abgeschafft und seit dem entscheiden die Bäcker in ihren Verbänden selbst über den Brotpreis. In Flandern übernehmen das die „Bakkers Vlaanderen“, der Landesbäckerverband. Hier wird anhand der Umstände (Rohstoffpreise, allgemeine Unkosten usw.) ein Referenzpreis festgelegt, der anhand eines klassischen Brotlaibs berechnet wird.

Dieser Preisanstieg für einen Laib Brot in Flandern in diesem Jahr ist in erster Linie auf die gestiegenen Energiepreise zurückzuführen und in (noch) geringem Maße auch auf die Kosten für die Rohstoffe. Bei „Bakkers Vlaanderen“ heißt es dazu, dass die Rohstoffpreise um 12 % angestiegen seien und dies aufgrund der Coronakrise und des Krieges in der Ukraine. Die Energiepreise aber seien um 258 % angestiegen, spielen also eine wesentlich größere Rolle.

Der flämische Bäckerverband unterstreicht aber, dass sein errechneter Durchschnittspreis für einen klassischen Brotlaib lediglich ein informativer Preis sei, der auf Basis der aktuellen Umstände berechnet sei: „Jeder Bäcker muss seine eigene Berechnung anstellen.“ Darin fließen die Rohstoff- und Energiepreise mit ein sowie die Lohnkosten für das Verkaufs- und das Produktionspersonal und die allgemeinen Nebenkosten.