Preisvergleich in belgischen Supermärkten: Preisanstiege im Laufe von 3 Monaten

Auswirkungen durch den Krieg

Preissteigerungen, die der lange Konflikt und jetzt der Krieg um und in der Ukraine ausgelöst hat, gibt es in bestimmten Bereichen aber tatsächlich. So wurden Getreideprodukte teurer, denn die Ukraine gilt ja auch als die europäische „Kornkammer“. Das ist z.B. bei den Preisen für Nudeln und Nudelgerichte der Fall aber auch für Brot und alles was damit zu tun hat. Beobachter gehen davon aus, dass gerade solche Produkte aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine noch teurer werden.