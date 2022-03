Sieg beim Massenstart-Weltcup: Eisschnellläufer Bart Swings legt formidablen Saisonabschluss hin

Der Massenstart ist die Lieblingsdisziplin von Bart Swings und in der Thialf-Arena im niederländischen Heerenveen war er am Sonntag „Herr und Meister“. Swings hatte alle Angriffe unter Kontrolle und in der Schlussrunde zeigte er einmal mehr seine Klasse, als er vor dem Italiener Andrea Giovanni und Niederländer Jorrit Bergsma über die Ziellinie schoss.