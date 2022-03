Tempolimit? Autofreie Sonntage? Wie Flanderns Grüne den Kraftstoffverbrauch senken wollen

Almaci schlägt zudem vor, die Mehrwertsteuer beim Ankauf eines neuen Fahrrades in Belgien auf 6 % zu senken, die Fahrradstellplätze an Bahnhöfen kostenlos zu gestalten und in neue Bus-, Straßenbahn- und Eisenbahnlinien zu investieren.

Doch all das werde nicht reichen, so Meyrem Almaci, um den Öl- und Treibstoffverbrauch in Belgien auf Dauer senken zu können. Dieser müsse auch kurzfristig gesenkt werden, denn „ein Großteil davon wird heute gebraucht, um den russischen Krieg zu finanzieren und fossile Brennstoffe haben einen enormen Effekt auf die Klimaveränderung.“

Kurzfristig denkt die flämische Grüne dabei an autofreie Sonntage, an mehr Werbung für Carsharing und an die Einführung einer Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h auf den belgischen Autobahnen, wie dies bereits in den Niederlanden praktiziert wird. Dort wurde die Richtgeschwindigkeit auf den Autobahnen 2020 tagsüber sogar auf 100 km/h gesenkt, um damit in unserem Nachbarland die Stickstoffkrise in den Griff zu bekommen.