Belgiens Haushalte mit mittlerem Einkommen am stärksten von steigenden Energiekosten betroffen

Die Auswirkungen sind für alle Haushalte spürbar, mit Ausnahme derjenigen, die noch langfristige Festpreisverträge haben, die vor dem drastischen Anstieg der Gas- und Strompreise vereinbart wurden.

Der Anteil am Einkommen, den die Haushalte für Energie ausgeben, ist sehr unterschiedlich. Familien im untersten Einkommenssegment geben durchschnittlich 7,3 % ihres verfügbaren Einkommens für Gas und Strom aus, während Haushalte im obersten Einkommenssegment durchschnittlich 2,3 % für Haushaltsenergie ausgeben.

Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass die unteren Einkommensgruppen mit einem variablen Energievertrag die Energiekrise am stärksten zu spüren bekommen. Ein Haushalt im untersten Einkommenssegment gibt derzeit durchschnittlich 186 Euro/Monat für Wärme und Licht aus. Die Haushalte im höchsten Einkommenssegment geben 265 Euro aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sie oft in größeren Häusern leben und mehr Geräte haben, die Strom verbrauchen. Betrachtet man dies jedoch als Anteil des verfügbaren Einkommens, so geben die Personen im untersten Einkommenssegment 11,3 % ihres Einkommens für Energie aus, während dies bei den Personen im obersten Einkommenssegment nur 3,8 % sind.