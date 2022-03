Durchbruch im Fall einer im November 2020 ermordeten Lehrerin: Ehemaliger Schüler gesteht

Ein 37-jähriger Mann aus Berchem in der Provinz Antwerpen hat den Mord an einer 59-jährigen Lehrerin im Jahr 2020 gestanden. Nach Angaben der Antwerpener Justizbehörden handelt es sich bei dem Mann um eine ehemalige Schülerin von Maria, genannt Mieke, Verlinden (Foto). Die Verhaftung des Mannes und sein Geständnis folgten einem groß angelegten DNA-Testprogramm, das im Rahmen der Ermittlungen zum Mord an Mieke Verlinden durchgeführt wurde.