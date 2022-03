Endlich: Neues Registrierungszentrum für ukrainische Geflüchtete in Brüssel eröffnet

Ein neues Registrierungszentrum für ukrainische Geflüchtete wird heute auf dem Brüsseler Messe-Gelände (Heizel) in der Stadt Brüssel eröffnet. Das neue Zentrum im Palast 8 ersetzt das Registrierungszentrum im ehemaligen Jules-Bordet-Krankenhaus in Brüssel, wo sich in den letzten Tagen chaotische Szenen abgespielt hatten, was für die Betroffenen ewig lange Wartezeiten zur Folge hatte