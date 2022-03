Jetzt bestätigt: Die Rolling Stones spielen im Rahmen ihrer neuen Tournee auch in Belgien

Mick Jagger(78) und Keith Richards(78) spielen im Rahmen ihrer SIXTY-Tournee, die am 1. Juni in der spanischen Hauptstadt Madrid beginnt, in 13 Städten in zehn Ländern. Die Stones müssen ohne ihren Schlagzeuger Charlie Watts auskommen, der im letzten Sommer im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Er wird von Steve Jordan ersetzt.

Das belgische Konzert ist das neunte Konzert der Stones in Belgien. Sowohl 2007 als auch 2014 spielten sie in Werchter. Mit dem König-Boudewijn-Stadion spielen sie in Belgien zum ersten Mal in einem Sportstadion. Frühere Konzerte fanden auf Festivals und in Konzertsälen statt. Das letzte Konzert der Stones in Belgien war 2014 während TW Classic.

In den letzten Tagen wurde der VRT-Fernsehturm in Brüssel zur Ankündigung des Belgien-Konzerts der Stones mit einer besonderen Beleuchtung versehen.