Ukraine-Krieg: Flämische Regierung stellt bis Ende dieser Woche 6.000 Aufnahmeplätze bereit

Die lokalen Behörden schaffen dafür Platz in Altersheimen, Klöstern, Ferienparks und leerstehenden Impfstellen, so Jambon. In der Zwischenzeit wird die Regierung auch weiter an einer nachhaltigeren Aufnahmekapazität arbeiten, die "gut über Flandern verteilt ist und die lokalen Kapazitäten berücksichtigt".

"Unser Ziel sind in der ersten Phase 15 bis 20 Wohndörfer", fügt Innenminister Bart Somers hinzu. "Das sind keine halben Städte, aber wir denken an 250 Wohneinheiten pro Notdorf, damit es überschaubar bleibt."

"Es wird ein Kraftakt sein, bei dem wir die Zusammenarbeit aller auf allen Ebenen brauchen, auch die der Bürger, Organisationen und Verbände", betonte Jambon. "Uns stehen harte Zeiten bevor."