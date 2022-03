Belgiens Regierung erzielt ein Energieabkommen: MWS- und Verbrauchersteuer-Senkungen

Die belgische Bundesregierung hat am späten Montagabend ein Abkommen zu einer Herangehensweise an die aktuell extrem hohen Energiepreise erzielt. Bis Ende September wird in Belgien die Mehrwertsteuer auf Strom und Gas auf 6 % gesenkt. Haushalte, die ihre Häuser mit Heizöl wärmen erhalten einen Scheck über 200 € und die Verbrauchersteuern, auch Akzisen genannt, auf Diesel und Benzin gehen um 0,175 Eurocent pro Liter nach unten. Zudem wird der Sozialtarif auf Energieprodukte bis Ende September verlängert.