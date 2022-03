Chemiegigant Solvay spaltet sich in zwei Unternehmen auf: Verschwindet eine Ikone der belgischen Industriegeschichte?

Der belgische Industrieriese und Stolz des hiesigen Chemiesektors, Solvay, feierte 2013 sein 150jähriges Bestehen. Am 26. Dezember 1863, einen Tag nach Weihnachten, riefen die Gebrüder Ernest und Alfred Solvay gemeinsam mit einigen Investoren das Unternehmen Solvay & Cie. ins Leben. Ernest Solvay war erst 23 Jahre alt, als er sich das Patent auf eine bestimmte Produktionsweise zur qualitativen Verbesserung von Natriumcarbonat, auch kurz Soda genannt, sicherte.

Während der Industriellen Revolution herrschte für dieses Produkt, das auf Basis von Salz, Ammoniak und Kohlensäure hergestellt wird, eine große Nachfrage. Soda wurde für die Herstellung von Glas, Seife oder Leim und für die Entschwefelung von Eisen in der Metallverarbeitung dringend gebraucht. Trotz dieser regen Nachfrage dauerte es recht lange, ehe Solvay & Cie. auf festen Beinen stehen konnte.

Natriumcarbonat oder Soda (Na2CO3) wurde damals in einer Fabrik in Couillet in der Nähe von Charleroi (Provinz Hennegau) hergestellt, doch die ersten Jahre waren schwierig und ein Konkurs konnte nur knapp vermieden werden. Erst gegen 1870 konnte man auf den internationalen Märkten Fuß fassen und Solvay konnte in Richtung Europa und USA expandieren.

Soziale Verantwortung

Ernest Solvay war nicht nur ein ideenreicher Industrieller und findiger Chemiker, sondern auch ein Philanthrop. Für ihn war die soziale Verantwortung für seine Arbeiter selbstverständlich. Er ergriff soziale Maßnahmen zu Gunsten seiner Belegschaft lange, bevor die belgische Gesetzgebung so etwas verpflichtete.

Nicht zuletzt aus diesem Grund konnte Solvay & Cie. in der Zeit des Jahrhundertwechsels auf sozialer Ebene in ruhigem Fahrwasser bleiben und sich während der Unruhen der Arbeiterschaft in ganz Europa auf seine Expansion konzentrieren. Um 1990 herum wurde das belgische Unternehmen der weltgrößte Hersteller von Soda und hatte 95 % der gesamten Produktion in Händen. Damit war der erste belgische Multinational schon damals ein Fakt!

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)