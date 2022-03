Corona in Belgien: Leichter Anstieg bei den Krankenhausaufnahmen

Die tägliche Durchschnittszahl bei den neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus Covid-19 steigt in Belgien im Wochenvergleich wieder an und es werden wieder mehr Patienten in die Krankenhäusern eingeliefert. Die Zahl der Intensivpatienten sinkt aber weiter, wie das staatliche wissenschaftliche Gesundheitsamt Sciensano meldet.