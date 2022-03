Ein monumentales Rubens-Gemälde ist zurück im KMSK Antwerpen

Unter den Augen zahlreicher geladener Gäste und Pressevertreter wurde am Dienstag „Die Taufe Christi“ an seinen angestammten Platz in Königlichen Museum für Schöne Künste von Antwerpen aufgehängt.

Das monumentale Werk ist 560 Kilo schwer, 4 Meter hoch und 7 Meter breit. Seit 2010 war dieses Meisterwerk in einem Depot des Museums untergebracht, wo es selbst die Mitarbeiter des Museums nicht sehen konnten. Doch jetzt ist es zur Freude aller wieder zu Hause in seinem KMSKA.

„Die Taufe Christi“ von Pieter Paul Rubens war das erste Werk, dass für die Renovierung des Museums 2010 das Haus verlassen musste und es ist jetzt das erste, dass wieder zurückkehrt.

Die Renovierungsarbeiten sind also abgeschlossen und nach und nach zieht die Kunst wieder ein. Insgesamt müsse rund 650 Kunstwerke wieder aufgehängt und angebracht werden. Bis zum geplanten Eröffnungswochenende - 24. und 25. September 2022 - muss alles fertig sein.