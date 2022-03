Erstes Containerdorf in Flandern für ukrainische Flüchtlinge entsteht in Mechelen

In Mechelen in der Provinz Antwerpen sind am Dienstag die ersten Wohncontainer für die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine aufgebaut worden. Dabei handelt es sich um eine eigene Initiative der Stadt Mechelen. So oder so ähnlich könnten auch andere Notdörfer aussehen, in denen das belgische Bundesland Flandern Flüchtlinge unterbringen will.