Flandern will bis Ende März 18.000 ukrainische Flüchtlinge aufnehmen

Im Bereich Arbeit prüft die Landesregierung derzeit gemeinsam mit dem flämischen Arbeitsamt VDAB, wie hier vorgegangen werden kann. Arbeitgeber, die Ukrainer kurzfristig einstellen wollen und können, brauchen ebenso eine Anlaufstelle, wie auch die Flüchtlinge, die hier arbeiten wollen. Dabei sollen ukrainische Diplome und Berufsqualifikationen anerkannt werden.

In Sachen Gesundheit wird vor allem in Richtung der lokalen Sozialhilfeeinrichtungen geschaut. Hier wird auch mit den Zentren für mentale Gesundheit gearbeitet (auch im Falle von Minderjährigen, die alleine nach Flandern kommen). Die ukrainischen Flüchtlinge sollen hier auch nach Möglichkeit gegen Corona TBC und Polio geimpft werden. Nur etwa ein Drittel der Flüchtlinge ist offenbar derzeit gegen Corona geimpft.

Unterricht

Flandern prüft auch, wie die vielen Kinder aus ukrainischen Flüchtlingsfamilien in der Zeit, in der sie hier aufgenommen werden, in die Schule gehen können. Die Landesregierung will denn auch einige Maßnahmen ergreifen, um dies zu ermöglichen. Die Unterrichte werden wohl in Schul- oder Klassencontainern gegeben, die in so mancher Schule in Flandern seit der Corona-Epidemie noch stehen, als auch in Klassenräumen in Schulen oder in den sogenannten „kollektiven“ Aufnahmestellen. Diplome und Abschlüsse aus der Ukraine werden anerkannt.

Wer soll die Unterrichte geben?

In erster Linie schaut das flämische Bildungsministerium dazu in Richtung des sogenannten OKAN-Unterrichts. Das ist in Flandern der Unterricht für anderssprachige Kinder und Jugendliche mit nicht-belgischer Nationalität und Muttersprache, also für Neuankömmlinge in unserem Land. Mit diesen Nachhilfeunterrichten können auch die ukrainischen Kinder und Jugendliche Niederländisch lernen (die Amtssprache in Flandern).