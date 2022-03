Mal was anderes: Wervik in Westflandern hat einen offiziellen städtischen Dudesackspieler

Stadtdichter, Stadttrompeter, Stadttrommler… Das kann jeder. In Wervik in der Provinz Westflandern ist man origineller. Am vergangenen Wochenende wurde hier der offizielle städtische Dudelsackspieler vorgestellt, der „Stadt-Piper“. Ab jetzt soll Frank Dubois (Foto - 52) zu allen möglichen Gelegenheiten mit seinem Dudelsack für die musikalische Untermalung sorgen. Die Idee dazu gab er ungewollt selber…