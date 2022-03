Corona in Belgien: Ansteckungen und Krankenhausaufnahmen nehmen wieder zu

Aktuell werden 180 Corona-Patienten in Belgien auf Intensivstationen behandelt. Das entspricht einem Rückgang um 9 % im Wochenvergleich. Doch inzwischen steigt die Zahl der neuen Ansteckungen mit Covid-19 wieder etwas an und dies macht sich auch bei den Krankenhausaufnahmen bemerkbar, wie aus den neuen Zahlen des staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamtes Sciensano ersichtlich ist. Demnach steigt auch der Druck auf das Personal in den Kliniken wieder etwas an.