Corona in Belgien: Der Druck auf die Krankenhäuser nimmt wieder etwas zu

In einigen Krankenhäusern in Belgien wirken sich die in den letzten Tagen wieder steigenden Corona-Ansteckungszahlen auf das Tagesgeschehen aus. In den Unikliniken von Löwen und Antwerpen z.B. werden wieder mehr Coronapatienten eingeliefert. Das bedeutet, dass hier der Druck auf die Mediziner und auf das Pflegepersonal wieder steigt und dass Operationen und Eingriffe wieder verschoben werden müssen.