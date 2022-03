Der Saharastaub führt auch bei uns zu schönen Sonnenauf- und Untergängen

In diesen Tagen sehen die Sonnenauf- und die Sonnenuntergänge auch von Belgien aus besonders romantisch aus. Das liegt in erster Linie an einem sandfarbenen Staub, der in der Luft hängt. Dieser Staub ist Sand aus der Sahara, der mit dem warmen Wind aus Richtung Afrika hierhertransportiert wird. Dieses Phänomen liefert besonders schöne Videos und Fotos. Unter Umständen aber kann der Saharastaub auch hierzulande für eine dünne Staubschicht auf den Autos sorgen…